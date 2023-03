'El último abrazo', la emotiva despedida de dos jóvenes antes de morir

El accidente que acabó con la vida de los jóvenes ocurrió de forma casi instantánea y los chicos no tuvieron tiempo de reaccionar para salvarse.

Países Bajos/En octubre de 2013, un trágico accidente en un parque eólico en la región de Ooltgensplaat en Países Bajos anteriormente conocido como Holanda, conmovió al mundo.

Un incendio en la turbina de un ventilador eólico acabó con la vida de dos jóvenes que se encontraban realizando la reparación de la misma, las autoridades no llegaron a tiempo para salvar la vida de estos chicos.

El infortunio de dos jóvenes de 19 y 21 años de edad llegó cuando realizaban la reparación de una falla eléctrica en una turbina de un aerogenerador, el resultado, un corto circuito que terminó incendiando la turbina por completo en pocos minutos.

¿Cómo ocurrió?

Según relatan los testigos de la tragedia, hacen casi 10 años un 29 de octubre, cuatro ingenieros del parque eólico realizaban un mantenimiento de rutina a 70 metros de altura en uno de los ventiladores eólicos, cuando de repente la estructura ardió en llamas y casi inmediatamente envolvió la única ruta de escape que tenían, una escalera rumbo a la rampa de salida.

Dos de los ingenieros que se encontraban realizando la reparación pudieron escapar, pero los desafortunados chicos no pudieron salir por la escalera de evacuación quedándose atrapados a 70 metros de altura.

Los medios relatan que uno de ellos saltó al vació aceptando su destino, pero el otro se quedó en la estructura, al llegar las autoridades a la zona, ambos ya se encontraban muertos, uno calcinado y el otro murió al saltar.

Testigos del momento mencionaron que todo sucedió “muy rápido”.

De esta manera fue como el medio neerlandés NU trató la noticia en el año 2013:

“En las últimas horas hemos conocido la terrible noticia de la muerte de dos técnicos en un parque eólico holandés mientras trabajaban en un aerogenerador. Ambos quedaron atrapados a 67 metros de altura tras producirse un incendio y los bomberos no pudieron hacer nada por sus vidas. Según los medios holandeses, el fuego pudo producirse por un cortocircuito, pero se desconocen los detalles del accidente.

La imagen de los dos operarios subidos al techo de la góndola, quizá la última que se les tomó con vida, ha circulado por redes sociales como Reddit, donde muchos usuarios se mostraban sorprendidos por la falta de medidas de evacuación. Sin embargo, los protocolos de seguridad incluyen una forma de escapar de la torre que mucha gente desconoce: saltar desde lo alto del aerogenerador a través de una trampilla y descolgarse con una cuerda.

Normalmente los operarios se entrenan previamente en el descenso para poder evacuar en pocos minutos la torre en caso de que suceda algo en la parte superior o se bloquee la bajada por escaleras y ascensor.

En el caso de los dos técnicos holandeses, una vez que subieron al techo del aerogenerador y salieron al exterior, agotaron esa posibilidad. Quizá no tuvieron tiempo de reaccionar, o algo se lo impidió, es difícil de saber”.

El abrazo de la muerte

Alguna de las personas que fueron testigo del fatal accidente, captó la foto del momento final y mostraron que se abrazaron antes de morir.

La desgarradora fotografía del momento en que los jóvenes se despedían con un abrazo aceptando su fatídico final, le dio la vuelta al mundo, el reportero Miguel Jorge tuvo curiosidad cuando descubrió la fotografía indicó al medio Gizmodo “la he descubierto hoy en una galería y no he podido evitar saber qué ocurrió y cómo terminó la dramática escena”.

Los operarios que lograron salir ilesos del accidente se encontraban cerca de la zona de salida cuando inició el incendio.

Pese al traumático momento al que se enfrentaron estos chicos decidieron despedirse en su último momento de vida, con un “abrazo final”.