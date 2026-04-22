Tesla anuncia aumento de beneficios e ingresos en el primer trimestre de 2026

Tesla ya había revelado un informe sobre las ventas de autos durante ese período, pero su comunicado de prensa sobre los resultados dio más detalles sobre el origen de las ventas.

Tesla anunció este miércoles un aumento de sus beneficios en el primer trimestre, debido, principalmente, al aumento de la demanda y a pesar de una fuerte inversión de la compañía en el desarrollo de vehículos sin conductor y la inteligencia artificial.

La empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk obtuvo unos beneficios de 477 millones de dólares, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 16%, hasta alcanzar los 22.400 millones de dólares.

Tesla ya había revelado un informe sobre las ventas de autos durante ese período, pero su comunicado de prensa sobre los resultados dio más detalles sobre el origen de las ventas.

La empresa está experimentando un "crecimiento continuo" en Asia y Sudamérica, "al tiempo que observa un aumento de la demanda tanto en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) como en Norteamérica", señaló.

Varios analistas expresaron sus recelos sobre los resultados de la compañía de este año debido al plan anunciado por Musk de invertir más de 20.000 millones de dólares en proyectos tecnológicos.

Esas preocupaciones no se abordaron directamente en el comunicado de prensa, que se comprometió a realizar las "inversiones necesarias".