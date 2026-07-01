TikTok llega a acuerdo con adolescente antes de juicio por adicción a redes sociales

TikTok ya había alcanzado un acuerdo en enero en otro caso similar, considerado el primero de este tipo.

TikTok alcanzó un acuerdo con un adolescente de Florida semanas antes de enfrentar un juicio considerado clave para definir la responsabilidad de las plataformas de redes sociales por los posibles daños a la salud mental derivados de la adicción a sus aplicaciones.

El demandante, un joven de 15 años, identificado únicamente por las iniciales RKC, había acusado a TikTok, YouTube, Meta y Snapchat de contribuir al deterioro de su salud mental.

El pasado 23 de junio, el adolescente también llegó a un acuerdo con YouTube, por lo que Meta y Snapchat son ahora las únicas empresas que permanecen como demandadas en el juicio previsto para comenzar el 27 de julio.

"Podemos confirmar que se ha alcanzado un acuerdo de principio con TikTok", informó este miércoles a la AFP el bufete Morgan & Morgan, que representa al menor. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

TikTok ya había alcanzado un acuerdo en enero en otro caso similar, considerado el primero de este tipo.

Un caso que podría marcar precedente

El juicio, que se celebrará en un tribunal de Los Ángeles, es visto como un caso de referencia para miles de demandas presentadas en Estados Unidos por la supuesta adicción a las redes sociales.

Según la demanda, años de uso compulsivo de estas plataformas contribuyeron a que el adolescente desarrollara ansiedad, depresión e ideas suicidas, trastornos por los que continúa recibiendo tratamiento.

Los abogados del bufete Morgan & Morgan sostienen que las empresas diseñaron deliberadamente sus plataformas para captar y mantener la atención de los menores.

"Estas empresas de redes sociales llevan años elaborando estrategias para enganchar a los niños desde temprana edad y maximizar su uso, mediante funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, todo con el objetivo de aumentar sus ganancias a costa de la salud mental de nuestros jóvenes", señalaron los representantes legales tras anunciar el acuerdo con YouTube.

Más demandas contra las plataformas

El litigio forma parte de una creciente ola de procesos judiciales contra las grandes empresas tecnológicas por el impacto de sus plataformas en niños y adolescentes.

En marzo, un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y Google, empresa matriz de YouTube, pagar 6 millones de dólares a otra joven que presentó acusaciones similares. En ese caso, TikTok y Snap llegaron a acuerdos antes del juicio, sin admitir responsabilidad.

Posteriormente, en mayo, Meta, Snap, TikTok y YouTube aceptaron pagar cerca de 27 millones de dólares a un distrito escolar de Kentucky para evitar otro juicio relacionado con la adicción a las redes sociales.

Ese proceso también fue considerado una prueba para unas 1.200 demandas presentadas por distritos escolares en todo Estados Unidos.

Además, otro caso similar, que podría llegar a juicio en agosto en Oakland, California, enfrenta a Meta con más de 30 estados estadounidenses, que acusan a la compañía de contribuir al deterioro de la salud mental de menores mediante el diseño de sus plataformas.