Trasladan al cacique Raoni a hospital de Sao Paulo para seguir tratamiento

Raoni se mantuvo activo hasta hace poco: en abril participó en el Campamento Tierra Libre, en Brasilia, aunque visiblemente debilitado.

El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, emblemático defensor de la selva amazónica, fue trasladado el viernes de un hospital en la Amazonía a otro centro en Sao Paulo para recibir tratamiento especializado, dijeron sus médicos.

Raoni, de 94 años, fue hospitalizado el domingo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la ciudad de Sinop tras sufrir vómitos, dolor abdominal y expectoración con sangre.

El equipo médico dijo al principio que su estado era "grave", pero el martes experimentó una "mejora significativa", aunque el cuadro seguía siendo de "mucho cuidado".

"La decisión de trasladar al paciente se tomó tras una cuidadosa evaluación y coordinación entre los equipos médicos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención en una unidad de referencia", dijo el hospital en un comunicado.

El traslado al Hospital Sao Paulo de la Universidad Federal de Sao Paulo se realizó en una aeronave del gobierno del estado de Mato Grosso (centro-oeste).

El cacique viajó acompañado por dos familiares, un médico y un enfermero.

Al momento de partir, se encontraba lúcido, consciente y respirando sin asistencia mecánica.

No es la primera vez que el líder kayapó enfrenta una hospitalización este año. En mayo estuvo internado para tratar una hernia y fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardíacos.

Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco: en abril participó en el Campamento Tierra Libre, en Brasilia, aunque visiblemente debilitado.