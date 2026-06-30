Tres bomberos mueren en incendios forestales en el oeste de EEUU

Cinco bomberos quedaron atrapados en el fuego durante el fin de semana; tres perdieron la vida y otros dos fueron atendidos por quemaduras.

Tres bomberos murieron en Estados Unidos mientras combatían intensos incendios en la frontera entre los estados de Utah y Colorado, avivados por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad.

Las peligrosas condiciones meteorológicas están agravando una temporada de incendios forestales ya empeorada por un nivel de nieve históricamente bajo, con más de una decena de fuegos que arden en miles de hectáreas en ambos estados.

Cinco bomberos quedaron atrapados en el fuego durante el fin de semana; tres perdieron la vida y otros dos fueron atendidos por quemaduras, según informó el Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos en un comunicado.

El gobernador de Utah, Spencer J. Cox, anunció la prohibición de fuegos artificiales durante el próximo feriado del Día de la Independencia, el 4 de julio, mientras que el gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró el estado de emergencia para apoyar los esfuerzos de respuesta a los incendios.

El calentamiento global provocado por la actividad humana está alargando las temporadas de incendios y generando fuegos más intensos, señalan científicos.