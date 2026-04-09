Trump advierte a Irán contra peajes para la navegación en Ormuz

Donald Trump, advirtió a Irán contra la imposición de un peaje a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, después de que Teherán aceptara reabrir esta ruta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán contra la imposición de un peaje a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, después de que Teherán aceptara reabrir esta ruta crucial como parte de un alto el fuego de dos semanas.

"Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo hagan y, si lo están haciendo, ¡será mejor que paren ahora!", dijo Trump en su plataforma Truth Social.