Clima en Panamá: ¡Prepárese! Autoridades prevén lluvias con actividad eléctrica este sábado

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 28 °C y 34 °C.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronostica aguaceros aislados y lluvias en distintas regiones del país durante este sábado, con mayor presencia de precipitaciones en sectores del Caribe y el Pacífico panameño.

De acuerdo con el último boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias y aguaceros aislados desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón. La actividad lluviosa podría incrementarse durante la noche. En el resto de esta vertiente se prevén intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias aisladas y esporádicas.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados en el sector marítimo durante la mañana, además de probabilidad de lluvias aisladas al norte de Coclé y en sectores de Darién.

Durante la tarde, se esperan aguaceros entre aislados y dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el sector montañoso de la península de Azuero y Darién. También podrían registrarse chubascos aislados en Coclé, el sector montañoso de Panamá Oeste y la región Metropolitana.

Para la noche, el Imhpa prevé aguaceros aislados con actividad eléctrica en el golfo de Chiriquí, el sur del golfo de Panamá y Darién. Asimismo, se anticipan lluvias aisladas en sectores de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 28 °C y 34 °C. Los vientos predominarán del oeste al noreste, con velocidades de hasta 30 km/h en el sector marítimo del Caribe panameño, el golfo de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y algunas zonas de las provincias centrales. En el resto del país, las velocidades podrían alcanzar los 20 km/h.

Durante la tarde y la noche se esperan vientos del suroeste al oeste, de hasta 25 km/h, en el golfo de Chiriquí y las costas del sur de Veraguas y Chiriquí. En Darién, los vientos serán variables y menores de 15 km/h.

Además, existe la posibilidad de ráfagas de hasta 55 km/h en Costa Abajo de Colón, Coclé, Panamá Oeste y el golfo de Panamá.

Condiciones marítimas y radiación UV-B

En el Caribe panameño se esperan olas de entre 1.6 y 2.8 metros de altura, con periodos de 9 a 11 segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos de 11 a 14 segundos.

En cuanto a la radiación UV-B, se prevén índices máximos de 6 a 7, con un nivel de riesgo alto, en el occidente y centro de la vertiente del Caribe. En el resto del país, los índices podrían ubicarse entre 8 y 10, considerados de riesgo muy alto.