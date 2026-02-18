Trump advierte a Reino Unido que no ‘regale’ una base militar clave en el océano Índico

Reino Unido mantuvo el control de las islas Chagos después de que Mauricio se independizara en la década de 1960 e instaló allí una base militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el miércoles a Reino Unido que no "regale" una base militar clave en el océano Índico, por considerar que sería vital en caso de que Estados Unidos ataque a Irán.

En mayo pasado, Londres acordó devolver las islas Chagos a la república de Mauricio (en el Océano Índico) y alquilar el terreno para la base militar que se encuentra en su isla más grande, Diego García, actualmente utilizada por Estados Unidos y a la que Trump ha hecho referencia en caso de una escalada contra Irán.

"¡NO REGALEN DIEGO GARCIA!", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, pocas horas después de que el Departamento de Estado volviera a respaldar el acuerdo británico.

En él, Reino Unido ofrece alquilar durante un siglo la estratégica base.

"El primer ministro (Keir) Starmer no debería perder el control, por ningún motivo, de Diego García, al suscribir un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, sería precario", escribió Trump en Truth Social.

"Esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite que lo sea, será una mancha sobre nuestro gran aliado", agregó el mandatario estadounidense.

Enviados de Trump mantuvieron el martes nuevas negociaciones con Irán y exigieron al liderazgo religioso -que el mes pasado mató a miles de manifestantes como represión a protestas masivas- que aceptara importantes concesiones respecto a su programa nuclear.

En su publicación, Trump sugirió que estaba preocupado por ataques provenientes del Teherán.

"Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford (base militar en Inglaterra), para erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso", dijo Trump.

El mandatario agregó que le preocupaba un ataque que "potencialmente se hiciera contra Reino Unido y otros países amigos".

El martes, el Departamento de Estado estadounidense anunció tres días de conversaciones durante la próxima semana con Mauricio sobre el mantenimiento de la base en Diego García.

"Estados Unidos respalda la decisión del Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio relativo al archipiélago de Chagos", se leía en el documento.

Cuando se le preguntó qué declaración había que creer -el comunicado del Departamento de Estado o las declaraciones de Trump en Truth Social-, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la publicación en redes sociales procedía directamente del presidente y "debía considerarse como la política del gobierno de Trump".

Cuando el gobierno de Starmer alcanzó inicialmente el acuerdo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo calificó de "histórico".