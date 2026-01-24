Trump amenaza a Canadá con 'aranceles del 100%' en caso de un acuerdo comercial con China

Si el primer ministro canadiense , Mark Carney , "cree que va a convertir a Canadá en un ' puerto de descarga ' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos , está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social .

Washington, Estados Unidos/El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.

Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió.

Información en desarrollo