Trump anuncia 'guerra económica' contra Irán y amenaza a socios con represalias

Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una "guerra económica" de escalada inédita contra Irán y amenazó con consecuencias "tremendas" a cualquier país que ayude o haga negocios con la república islámica.

Las declaraciones del mandatario republicano suponen una intensificación de la presión de Washington sobre Teherán, cuando la guerra se acerca a su sexto mes sin que se vislumbre una salida diplomática o militar del conflicto.

Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

"Hoy anuncio ¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS! Será una guerra económica y un aislamiento en una escalada sin precedentes", escribió Trump en Truth Social.

"También anunció que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas", agregó.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre qué tipos de castigos enfrentarían los países. Tampoco nombró a ningún país en específico en su declaración en redes sociales.

Sus comentarios ocurren casi una semana después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos impondría un aislamiento económico al país sin precedentes.

"Será una combinación de aislamiento económico como el mundo nunca ha visto", declaró el jueves pasado Bessent a la cadena de televisión conservadora Newsmax.

Amenaza de Irán

Irán ha adoptado un tono desafiante tras haber resistido meses de operaciones militares estadounidenses que no lograron poner fin de manera decisiva a la guerra.

Tras los ataques israelo-estadounidenses contra Irán del 28 de febrero, Teherán respondió con bombardeos sobre países vecinos aliados de Washington y bloqueó el estrecho de Ormuz, vía de tránsito estratégico para los hidrocarburos.

Estados Unidos impuso, por su parte, un bloqueo a los puertos iraníes.

Pese a una reciente disminución de las hostilidades, las tensiones en la región siguen presentes.

Emiratos Árabes Unidos acusó el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, que cayeron al mar y tenían como objetivo la navegación marítima.

Irán negó haber lanzado misiles en el Golfo, y rechazó "categóricamente" las acusaciones.

Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció la suspensión hasta nuevo aviso de "los intercambios comerciales" y las "transacciones financieras" con Irán.

Teherán amenazó este miércoles más temprano a los países del Golfo que presenten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense.

"Toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses", afirmó el general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

Los dos países, separados por el estrecho de Ormuz, comparten profundos vínculos culturales e históricos.

De hecho, Emiratos Árabes Unidos constituía, hasta el inicio del conflicto, un socio comercial importante para Irán, sometido a sanciones estadounidenses.

"No hay diálogo"

Trump declaró el martes que "no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán"

Según una fuente estadounidense contactada por la AFP, estos intercambios han sido suspendidos, y Trump ha pedido a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerca a las posiciones estadounidenses.

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido.

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que el estrecho no se abriría mientras Washington no hubiera cumplido los compromisos previstos en el protocolo de acuerdo firmado en junio.

Este texto, que establecía una tregua de sesenta días con vistas a un arreglo duradero, quedó hecho añicos con la reanudación de las hostilidades en julio.

Qalibaf defendió este miércoles durante un viaje a Irak la importancia de reforzar "el nuevo orden" regional, y denunció "la injerencia extranjera".

Al mismo tiempo, Irán y Omán, cuyas costas se extienden por el estrecho de Ormuz, llevan varias semanas debatiendo la futura gestión de este paso.

Irán, que ataca buques que intentan atravesar el estrecho sin solicitar autorización, quiere imponer tasas de navegación por servicios a los barcos que transitan por allí, algo a lo que se oponen firmemente a Estados Unidos y algunos países de la región.