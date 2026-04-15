Trump dice que China acordó no enviar armas a Irán

La visita de Trump a Xi estaba prevista inicialmente para marzo. Pero fue aplazada debido a la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que China aceptó no enviar armas a su aliado cercano Irán y que el líder Xi Jinping le ha dado garantías personales.

"Han aceptado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un abrazo grande y bien fuerte cuando llegue allí dentro de unas semanas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a la reunión que tiene prevista con Xi en Pekín el 14 y 15 de mayo.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, Trump dijo que Xi había prometido "básicamente" no entregar armas.

"Había oído que China está dando armas a, quiero decir —lo estás viendo por todas partes— a Irán", dijo Trump en la entrevista.

"Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo", explicó.

El conflicto en Oriente Medio ha sumado otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

La visita de Trump a Xi estaba prevista inicialmente para marzo. Pero fue aplazada debido a la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán el 28 de febrero, que las represalias iraníes extendieron a toda la región del Golfo.

China acusó el martes a Estados Unidos de un comportamiento "peligroso e irresponsable" por su bloqueo de puertos iraníes, y Xi prometió que Pekín desempeñaría un "papel constructivo" para promover la paz en Oriente Medio.

En su publicación en Truth Social, Trump insistió en que "China está muy contenta con que yo abra de forma permanente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo".

China es el principal socio comercial de Irán.

En la entrevista con Fox, le preguntaron a Trump por informes según los cuales China había llevado a cabo recientemente un gran ciberataque contra el FBI.

No confirmó directamente la información, pero dijo: "Nosotros se lo hacemos a ellos. Ellos nos lo hacen a nosotros".

"China es China", añadió. "Nunca son fáciles, pero nos está yendo muy bien con China".