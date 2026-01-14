Trump dice que habló con presidenta interina de Venezuela y que todo ‘anda muy bien’

Trump evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del gobierno venezolano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que mantuvo "una larga conversación" con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que todo "anda muy bien" con ese país.

"Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Rodríguez es "una persona formidable", añadió Trump, que debe recibir a la líder opositora, María Corina Machado, el jueves en la Casa Blanca.

Trump evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del gobierno venezolano, en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington.

"Yo conozco a la número uno", respondió Trump a una pregunta. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella" añadió.

Trump dijo que controla los asuntos venezolanos tras la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

En una breve declaración a la prensa este miércoles, Rodríguez anunció en Caracas que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".