Trump dice que interrumpió toda financiación a Colombia y que Petro es un 'maleante'

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles a su homólogo colombiano Gustavo Petro de "maleante" y aseguró que su país interrumpió toda financiación a Colombia.

"Es un maleante y un mal tipo", dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval al ser preguntado por las críticas de Petro. "A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia", añadió.

Trump anticipó el domingo en un mensaje en Truth Social que iba a cancelar toda la ayuda a Colombia, que por décadas fue el mayor aliado militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina.

"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", advirtió Trump.

Petro "ha llevado a su país a una trampa mortal", añadió.

"Me defenderé judicialmente" en Estados Unidos, reaccionó Petro al conocer el insulto de Trump.