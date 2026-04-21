Trump extiende el alto el fuego con Irán para seguir negociando pero mantiene el bloqueo naval

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer.

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

"Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", indicó.

"Prolongaré el alto el fuego", señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas "que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas".

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer.

Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz.