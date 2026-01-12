Trump fija reunión con líder opositora mientras avanzan excarcelaciones en Venezuela

Estados Unidos ha impuesto la agenda desde que depuso a Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas el 3 de enero.

El presidente Donald Trump anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para el jueves en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela bajo la presión estadounidense.

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un "número importante" de presos políticos: el gobierno informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos en un proceso lento y agónico para los familiares.

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella.

De momento, el único encuentro en agenda es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz.

Trump se ha mostrado reticente a incluirla en una eventual transición política en Venezuela, pese a apoyar su reclamo de fraude en las presidenciales pasadas. El republicano dijo incluso que "no goza de apoyo ni de respeto en su país".

Machado fue recibida el lunes por el papa León XIV en el Vaticano. "Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, le dijo al pontífice, según un comunicado de la oposición. "Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", afirmó.

Machado estuvo más de un año en la clandestinidad en Venezuela, de donde salió en una operación hollywoodense para recibir el Nobel en Oslo.

"En contra"

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Rodríguez inició modestos cambios en su gabinete. Incluyó a un miembro del anillo de seguridad de Maduro, que se llegó a creer que había muerto en el bombardeo, como ministro del Despacho de la Presidencia.

También nombró a otro militar en el ministerio responsable del medioambiente.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó por su parte que sostuvo una llamada con Trump en la que expresó su rechazo a la operación del 3 de enero que dejó más de 100 muertos entre civiles y militares.

"Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición pública", que "estamos en contra de las intervenciones militares", refirió en su rueda de prensa.

A la ofensiva en Venezuela se suma la diatriba contra Cuba, aliado histórico del chavismo. Trump anunció un corte de las ayudas petroleras de Venezuela a la isla y los exhortó a llegar a un acuerdo con Washington "antes de que sea demasiado tarde".

Pero por ahora "no existen conversaciones" en curso, respondió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

"Cumpla la palabra"

Familiares de presos políticos instalan un campamento frente a la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Pasaron cuatro días desde el anuncio de liberaciones, sin que hayan recibido información sobre sus presos. Las carpas y colchones que recibieron como donativos buscan mejorar las precarias condiciones en las que esperan impacientes en la intemperie, sin ningún tipo de seguridad.

"Liberen a todos los presos políticos", se lee en una pancarta negra con letras blancas ubicada a la cabeza de 12 tiendas de campaña ubicadas en dos filas paralelas.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado de 116 excarcelaciones, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG especializada Foro Penal es de 49, según balance actualizado a media tarde.

Sube a 54 si se incluye a partidos opositores y otras oenegés.

Los familiares se agolpan igualmente frente al Helicoide en Caracas, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano que activistas de derechos humanos y la oposición denuncian como un centro de torturas.

"Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo estamos pidiendo que se cumpla la palabra", protestó Manuel Mendoza, padre de José Daniel Mendoza, detenido hace dos años y medio.