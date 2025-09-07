Trump lanza una 'última advertencia' a Hamás sobre los rehenes israelíes

No es la primera vez que Trump amenaza a Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo su "última advertencia" al movimiento islamista palestino Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Hamás se dijo el domingo dispuesto a reanudar "inmediatamente" las negociaciones tras haber recibido una nueva proposición de parte de Washington.

"Recibimos, a través de mediadores, unas ideas de la parte de los estadounidenses para lograr un cese el fuego (...) y el Hamás afirma estar dispuesto a participar inmediatamente en la mesa de negociaciones", indicó el movimiento islamista palestino en un comunicado.

Milicianos de Hamás capturaron a 251 rehenes durante el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, de los cuales 47 se cree que están aún en el territorio palestino. El ejército israelí dice que 25 de ellos están muertos e Israel busca el retorno de sus restos.

No es la primera vez que Trump amenaza a Hamás.

A principios de marzo, Trump hizo una advertencia similar a Hamás después de reunirse con ocho rehenes liberados en la Casa Blanca.

Entonces exigió que liberaran a todos los rehenes restantes de inmediato y entregaran los cuerpos de los rehenes muertos. De lo contrario, dijo, "SE ACABÓ para ustedes".

- Objetivos -

Según el sitio informativo Axios, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, comunicó la nueva propuesta la semana pasada al movimiento palestino para un acuerdo global sobre los rehenes y un cese del fuego con Israel, a través de un militante israelí por la paz.

Hamás asegura estar disponible para "discutir la liberación de todos los prisioneros a cambio de una declaración clara del fin de la guerra, una retirada completa (de Israel, ndlr) de la Franja de Gaza y la formación de un comité de palestinos independientes para gestionar la Franja de Gaza, que comenzaría sus funciones de inmediato".

Desde Israel, el Foro de Familias de Rehenes elogió "un verdadero avance".

"La garantía personal del presidente de Estados Unidos es un paso histórico sin precedentes. Un acuerdo de este tipo fomentaría un arreglo regional más amplio, aseguraría la liberación de todos los rehenes, permitiría a los soldados y reservistas regresar a sus hogares", confía el Foro en un comunicado.

- Bajo fuego -

El ejército israelí afirmó que bombardeó el domingo otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que sus tropas estaban "ampliando" su ofensiva contra el principal centro urbano de la franja.

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

"Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

Hamás niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, indicó la Defensa Civil local.