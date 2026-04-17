Trump al papa León XIV: ‘Este es un mundo desagradable’

El magnate se mostró más conciliador el jueves, pero aun así intentó darle lecciones al Papa sobre la guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el papa León XIV puede decir lo que quiera sobre los asuntos mundiales, pero debe entender la realidad de un “mundo desagradable”.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos y el pontífice nacido en ese país se han enfrentado. Trump ha criticado duramente al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura en varios temas, desde Irán hasta la inmigración.

Mientras tanto, el papa León ha dicho que tiene el "deber moral" de expresar su oposición a la guerra y calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

El magnate se mostró más conciliador el jueves, pero aun así intentó darle lecciones al Papa sobre la guerra en Irán.

"El papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses", dijo el presidente.

"Eran manifestantes totalmente desarmados. El Papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable."

Trump —que en los últimos días calificó al Papa como "débil" y "equivocado"— negó que estuviera "peleando" con el pontífice y dijo que no tenía "nada en contra" de él.