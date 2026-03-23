Trump anuncia conversaciones 'productivas' con Irán; precio del petróleo cae más del 10%

Irán mantiene un cierre en el estrecho de Ormuz, lo cual ha causado una crisis energética global.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ordenó posponer los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, tras mantener "conversaciones muy buenas y productivas" con Teherán, que continuarán esta semana.

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán "han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump a primera hora del lunes en su red Truth Social.

"Basándome en el tenor y el tono" de las conversaciones, que "continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso", agregó.

Precios de los combustibles

Los precios del petróleo bajaron más del 10% el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había pospuesto ataques contra plantas energéticas iraníes tras unas "muy buenas" conversaciones con Teherán.

Tanto el barril de Brent del Norte como el de West Texas Intermediate perdían más del 14%, situándose en 96 dólares y 84,37 dólares respectivamente.

Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más del 2% durante la sesión matutina, lucían en verde sobre las 11H30 GMT.