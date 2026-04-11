Trump promete impulsar la economía de Hungría si Orbán es reelegido

Los lazos de Orbán con Estados Unidos y también su cercanía a Rusia contrastan con las tensas relaciones que mantiene con sus socios europeos.

Donald Trump ofreció el viernes poner "todo el poderío económico" de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo.

"Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán", dijo Trump en su red Truth Social.

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra el domingo unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca su quinto mandato.

Pero por primera vez desde su llegada al poder en 2010, este firme opositor a la inmigración y a los derechos LGTBQ no parte como favorito. Las encuestas independientes apuntan a una victoria de su rival conservador y proeuropeo Péter Magyar.

Los lazos de Orbán con Estados Unidos y también su cercanía a Rusia contrastan con las tensas relaciones que mantiene con sus socios europeos.

Durante sus 16 años en el poder, el nacionalista se ha enfrentado a Bruselas en numerosas ocasiones.

La UE lo acusa de acallar las voces críticas y de poner en entredicho el Estado de derecho, y congeló miles de millones de euros de fondos europeos para Budapest.