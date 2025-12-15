Trump vincula muerte de cineasta Rob Reiner a ‘furibunda’ obsesión en su contra

Trump, que suele vincular los acontecimientos de actualidad a su propia persona, es conocido por ser particularmente rencoroso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que Rob Reiner y su esposa murieron debido a la "furibunda obsesión" del célebre cineasta en su contra, lo que desató fuertes críticas de republicanos y demócratas cuando la policía investiga el caso como un homicidio.

Los Reiner murieron "supuestamente a causa de la ira que (el cineasta) provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental" anti-trump, afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social, en un mensaje llamativamente agresivo y que recibió muchas críticas.

El presidente utilizó el término "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.

"Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump", escribió además el magnate republicano.

Concluyó su mensaje exclamando: "¡Que Rob y Michele descansen en paz!".

Trump, que suele vincular los acontecimientos de actualidad a su propia persona, es conocido por ser particularmente rencoroso y ha dicho públicamente que "odia" a sus adversarios.

Su mensaje sobre la muerte de Reiner indignó a varias figuras del mundo político, incluso en filas republicanas.

"Esperaba escuchar algo así de un borracho en un bar, no del presidente de Estados Unidos", declaró a CNN el republicano de Nebraska Don Bacon, quien se jubila de la Cámara de Representantes el próximo año.

"Esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos", expresó en X la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump convertida en crítica.

"Muchas familias lidian con un familiar con adicción a las drogas y problemas de salud mental. Es increíblemente difícil y debe abordarse con empatía, especialmente cuando termina en asesinato", agregó.

Tras recibir fuertes condenas por sus dichos, Trump lejos de disculparse redobló la apuesta y denigró aún más al director de "Cuando Harry conoció a Sally".

"No era fan de Rob Reiner en absoluto, de ninguna manera. Pensaba que era muy malo para nuestro país", declaró el presidente a los periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si mantenía sus declaraciones en Truth Social.

El legislador republicano Thomas Massie, otro crítico de Trump, calificó los comentarios del presidente de "inapropiados e irrespetuosos".

Los comentarios de Trump se produjeron después de que la policía anunciara que el hijo de Reiner, Nick, había sido detenido en Los Ángeles bajo sospecha de haber asesinado a sus padres, un hecho que intensificó las críticas hacia el mandatrario.

Los demócratas también respondieron con indignación.

David Axelrod, ex estratega principal del presidente Barack Obama, tildó de "perversa" la publicación de Trump.

"La falta de empatía y elegancia hacia la familia Reiner en un momento de profundo pérdida y duelo es patética y reveladora", dijo en X.