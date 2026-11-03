Ucrania acusa de alta traición a una antigua portavoz de Zelenski

La mujer de 40 años que vive fuera del país se ha mostrado desde entonces muy crítica con su antiguo jefe, a quien acusa de corrupción y de un autoritarismo cada vez mayor.

Kiev, Ucrania/Una antigua portavoz del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, convertida en una de sus críticas más vehementes, fue acusada el martes de alta traición por la fiscalía.

Yulia Mendel fue secretaria de prensa de Zelenski desde su elección en 2019 hasta 2021, varios meses antes de que Rusia invadiera Ucrania.

La mujer de 40 años que vive fuera del país se ha mostrado desde entonces muy crítica con su antiguo jefe, a quien acusa de corrupción y de un autoritarismo cada vez mayor.

"Los fiscales (...) han reunido pruebas suficientes para comunicar a la antigua secretaria de prensa del presidente ucraniano que es sospechosa de alta traición y de justificar la agresión armada de Rusia contra Ucrania", indicó la fiscalía en Telegram.

Las autoridades ucranianas acusan a Mendel de "aprovechar su notoriedad pública (...) para difundir declaraciones favorables al Estado agresor, con el objetivo de desacreditar a Ucrania".

Sus declaraciones constituyen "relatos favorables a Rusia" que "refuerzan el desencanto y desmoralizan" a la sociedad ucraniana, señalaron los fiscales.

Mendel rechazó las acusaciones. "Demuestran que tengo razón" y que no existe libertad de expresión en el país, afirmó en una publicación en Telegram.