Ucrania detiene a un exministro implicado en un caso de corrupción

Halushchenko fue uno de los diversos ministros que dimitieron en 2025, después de que la NABU desvelara una trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético de Ucrania que, según los investigadores, fue orquestada por un aliado del presidente Volodimir Zelenski.

La oficina nacional anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció este domingo la detención del exministro de Energía Herman Halushchenko, implicado en un caso de corrupción, cuando intentaba abandonar el país.

"Hoy [domingo] mientras cruzaba la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas", señaló el organismo en un comunicado.

Se conoce con este nombre un gran escándalo de corrupción en el sector energético que conmocionó a Ucrania el año pasado.

Aunque el comunicado no cita explícitamente a Halushchenko, este ocupó el cargo de ministro de Energía el año pasado y presentó su renuncia en noviembre por este caso.

Según la agencia anticorrupción, los implicados organizaron un sistema de comisiones ilegales de hasta 100 millones de dólares para desviar fondos.

Según los investigadores, Halushchenko obtuvo "beneficios personales" en la trama.

El caso provocó la indignación ciudadana en un momento de apagones generalizados causados por los ataques rusos.