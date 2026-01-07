La UE ofrece fondos adicionales a agricultores ante descontento por acuerdo con Mercosur

Los agricultores de Francia e Italia, entre otros, temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos.

La Unión Europea (UE) ofreció el martes un incentivo a los agricultores descontentos por el acuerdo comercial que planea firmar con el bloque sudamericano Mercosur y por los planes de reformar las subvenciones agrícolas al sector.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, tiene previsto modificar su propuesta presupuestaria para 2028-2034 con el fin de permitir a los agricultores acceder anticipadamente a unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares), según una carta firmada por su presidenta, Ursula von der Leyen.

Junto con el Mercosur, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 es uno de los motivos del descontento de los agricultores.

La UE mencionó el lunes que esperaba firmar "pronto" el acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Una cita debía servir en diciembre para rubricar el pacto, pero las reticencias de Francia e Italia lo impidieron en el último momento.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aplaudió la iniciativa.

"Es un paso adelante positivo e importante en las negociaciones que conducirán al nuevo presupuesto de la UE", señaló la mandataria.

Los agricultores de Francia e Italia, entre otros, temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

El anuncio de la Comisión se produjo en vísperas de una reunión especial de ministros de Agricultura en Bruselas, destinada a responder a las "preocupaciones" del sector.

La firma del acuerdo de libre comercio está prevista para el 12 de enero. Pero Von der Leyen necesita primero el visto bueno de los Estados miembros, que se votará el viernes.