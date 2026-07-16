La UE impone a Google nuevas medidas para abrir Android a la competencia

Los usuarios de teléfonos y tabletas con Android podrán utilizar el comando de voz para activar la IA de su elección o emplearla para hacer reservas, obtener información sobre un lugar visitado recientemente, etc.

Bruselas, Bélgica/Bruselas impuso este jueves a Google medidas para fomentar la competencia en los servicios de búsqueda y abrir Android a las inteligencias artificiales de sus rivales, a pesar de las protestas del gigante estadounidense.

La Comisión Europea exige, por un lado, que el grupo comparta de manera regulada los datos recopilados por su motor Google Search con los servicios de búsqueda competidores antes de enero de 2027.

Por otro, le ordena que conceda a los asistentes de IA desarrollados por terceros acceso a las funciones clave de Android, su sistema operativo para teléfonos y tabletas, poniéndolos así en igualdad de condiciones con sus propios productos de IA, como Gemini.

Los usuarios de teléfonos y tabletas con Android podrán utilizar el comando de voz para activar la IA de su elección o emplearla para hacer reservas, obtener información sobre un lugar visitado recientemente, etc.

Bruselas dio un año al gigante tecnológico para aplicar esta segunda medida, que requerirá una importante actualización de Android.

"Gracias a estas medidas, esperamos que surjan alternativas a Google Search y a los servicios de IA de Google, como Gemini, ofreciendo así más opciones a los consumidores", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión encargada de cuestiones digitales.

"Estas decisiones podrían socavar salvaguardas esenciales en materia de privacidad y seguridad para millones de europeos", reaccionó Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, en una declaración enviada a la AFP, en la que reprochó a Bruselas haber "ignorado numerosas pruebas de un perjuicio para los usuarios".

Estas decisiones afectan al núcleo mismo del funcionamiento del ecosistema de Google, construido en torno a Google Search y a la explotación de los datos de los internautas para la publicidad segmentada, que sigue siendo, con diferencia, su principal fuente de ingresos.