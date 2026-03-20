El Vaticano pide a instituciones católicas dejar de invertir en el sector minero

Esta iniciativa se inspira en la encíclica Laudato Si' (2015), un manifiesto histórico del papa Francisco sobre la protección del medio ambiente que había desarrollado el concepto de ecología integral.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El Vaticano impulsó el viernes una iniciativa que llama a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero para privilegiar sectores éticos en materia de impacto ambiental.

El proyecto se basa en la red ecuménica Iglesias y Minería de América Latina, que denuncia desde 2013 la violencia ligada a la expansión minera, con el apoyo de más de 40 instituciones.

Sus coordinadores llamaron a las organizaciones católicas a romper lazos financieros con el sector minero, sin precisar el alcance que tendría esa acción.

"En muchas regiones del mundo, la expansión de la industria minera causó profundas tensiones sociales y graves consecuencias medioambientales", dijo el cardenal italiano Fabio Baggio, segundo del departamento del Vaticano encargado de los temas ambientales, en una rueda de prensa.

El obispo brasileño Vicente Ferreira destacó también la preocupación por el auge de la inteligencia artificial, que ha provocado una explosión en la demanda de minerales como el cobalto para fabricar imanes, pilas y componentes indispensables para los servidores informáticos.

"La inteligencia artificial es un buen ejemplo de cuántos recursos minerales consumen las compañías tecnológicas", afirmó el obispo, quien pidió a estas empresas tratar de forma justa a los trabajadores y respetar el medioambiente.

Esta iniciativa se inspira en la encíclica Laudato Si' (2015), un manifiesto histórico del papa Francisco sobre la protección del medio ambiente que había desarrollado el concepto de ecología integral.

En esa línea, en 2020 el Vaticano pidió a las instituciones católicas que no inviertan en industrias de combustibles fósiles y de armamento.

El papa León XIV ha seguido el mismo camino y ha defendido la necesidad de proteger la naturaleza y los derechos laborales.

"Es esencial escuchar la voz de las comunidades que sufren directamente las dificultades y los conflictos causados por la explotación minera, legal e ilegal", afirmó el cardenal Baggio.

"No podemos callar frente a las injusticias flagrantes", agregó.

Muchas de esas comunidades, que pertenecen a las "periferias" de las que el papa Francisco se hizo portavoz, viven en América del Sur, África o Asia.

El cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango (Guatemala), denunció por su parte la explotación del oro en su país, donde las ganancias se van hacia los países del norte y es la población local quien sufre la contaminación por cianuro.

"El asunto es hacer comprender a los gobiernos y empresas que legalidad no concuerda siempre con justicia", subrayó.