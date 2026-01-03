Venezuela bajo ataque: Helicópteros y misiles sobre Caracas, así se vivieron las primeras horas del ataque

Durante las primeras horas posteriores a los bombardeos, circuló información extraoficial sobre posibles operaciones de extracción de figuras clave del régimen, tras el avistamiento de helicópteros de gran tamaño sobre zonas residenciales donde viven altos mandos militares.

Una serie de bombardeos y explosiones sacudió la madrugada de este 3 de enero a Caracas y a varias zonas estratégicas de Venezuela, en hechos atribuidos por el gobierno norteamericano contra el régimen del gobierno de Nicolás Maduro, lo que generó un clima de máxima tensión e incertidumbre dentro y fuera del país.

Según testimonios recogidos por TVN Noticias y reportes de venezolanos radicados en el exterior, las detonaciones se registraron de forma casi simultánea en puntos clave de la capital, así como en los estados Aragua y La Guaira. Entre los lugares impactados figuran la base aérea La Carlota, el complejo militar de Fuerte Tiuna y zonas cercanas al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Andreina Chasquín, representante de la comunidad venezolana en Panamá, indicó que las explosiones cesaron tras más de una hora, aunque el sobrevuelo constante de aviones y helicópteros se mantenía. De acuerdo con la información que maneja por contactos en Venezuela, los ataques habrían sido dirigidos a objetivos militares específicos, incluidos aeropuertos secundarios, pistas privadas y puertos estratégicos.

En La Guaira, donde se ubica el principal aeropuerto internacional del país, Maiquetía, los reportes apuntan a que el ataque se concentró en el puerto cercano, el cual habría quedado severamente dañado, mientras que no se han difundido imágenes que confirmen afectaciones directas al aeropuerto. En Maracay, estado Aragua, se reportaron explosiones en las cercanías de la base aérea Libertador, una de las más importantes de la aviación militar venezolana.

Chasquín aseguró que hasta el momento no hay reportes confirmados de víctimas civiles ni de heridos atendidos en hospitales, aunque advirtió que las comunicaciones están seriamente afectadas, con cortes eléctricos e interrupciones de internet, especialmente en el sur de Caracas. Esta situación ha incrementado la angustia de familiares dentro y fuera del país, que no logran establecer contacto con sus seres queridos.

Durante las primeras horas posteriores a los bombardeos, circuló información extraoficial sobre posibles operaciones de extracción de figuras clave del régimen, tras el avistamiento de helicópteros de gran tamaño sobre zonas residenciales donde viven altos mandos militares.

El presidente Donald Trump aseguró en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados.

En un comunicado difundido por el Ejecutivo, el Gobierno venezolano denunció una “agresión militar” por parte de Estados Unidos y anunció la activación del estado de Conmoción Exterior, lo que implica un estado de excepción a nivel nacional. Asimismo, informó el despliegue de unidades militares y la activación de planes de defensa.

En Caracas, se reportaron retenes y detenciones de civiles en los alrededores de Miraflores, mientras crece la expectativa sobre los próximos movimientos del Gobierno y de la comunidad internacional. Analistas y miembros de la diáspora venezolana coinciden en que las próximas horas serán decisivas, en un escenario que podría marcar un punto de inflexión en la prolongada crisis política del país.