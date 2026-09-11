Venezuela firma acuerdo de asistencia en hidrocarburos con Surinam

Paramaribo, Surinam/Las presidentas de Venezuela y Surinam firmaron el viernes, durante una visita oficial en Paramaribo, varios acuerdos, incluido uno de capacitación a las industrias de petróleo y gas surinamesas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con Jennifer Geerlings-Simons, primera mandataria de Surinam, un pequeño país de 600.000 habitantes que registró recientemente el hallazgo de yacimientos petroleros y gasíferos.

Tras un encuentro con sus comitivas y la firma de los acuerdos, Rodríguez dijo que su país compartirá con Surinam la larga experiencia que tiene en la industria petrolera.

Estos "acuerdos (son) muy importantes en el área de los hidrocarburos, donde brindamos la experiencia de Venezuela en la exploración, producción petrolera, en gas, en el ámbito de los hidrocarburos, brindar capacitación a la industria de Surinam", dijo Rodríguez.

Venezuela, que incrementó este año en casi un 30% su producción de petróleo, busca reflotar su industria con un reciente e inédito acuerdo que cede a Estados Unidos el 20% de sus gigantescas reservas petroleras.

Las mandatarias también suscribieron un convenio para reactivar la conexión aérea entre los dos países.

"El acuerdo de conectividad aérea debe impulsar también sustancialmente nuestro acercamiento. Vuelos comerciales Surinam-Venezuela", dijo la presidenta venezolana, que se pronunció por impulsar el turismo regional.

Adicionalmente, alcanzaron un acuerdo de pesca que autoriza a 200 pescadores venezolanos pescar en el corredor atlántico con Surinam, que podrá "tener mero y pargo para la exportación a Estados Unidos y a otros países", indicó Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Surinam por su ayuda durante el doble terremoto del 24 de junio, que ha dejado más de 6.500 muertos en Venezuela.

"El pueblo venezolano siempre lo llevará en su memoria colectiva y en su corazón", dijo la mandataria, que gobierna bajo presión de Washington, tras la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

Como vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez estuvo en Surinam en julio de 2025 para la investidura de Geerlings-Simons.