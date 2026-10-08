Venezuela: Partido de María Corina Machado pide levantar de 'inmediato' inhabilitación política de su líder

"Esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO", dijo Vente Venezuela en un comunicado, y dijo que esa medida fue "ilegal desde su origen" porque fue ratificada mediante presiones a la magistrada.

Caracas, Venezuela/El partido de la premio Nobel de Paz María Corina Machado pidió el jueves levantar de "inmediato" su inhabilitación política, después de que una magistrada confesó que fue forzada a firmar la medida que impidió a la líder opositora competir en las elecciones de 2024.

Vencedora por amplio margen en las primarias de la oposición en 2023, Machado no pudo presentarse a las presidenciales, pero designó a Edmundo González Urrutia, un diplomático entonces desconocido, para reemplazarla en la contienda.

El hoy depuesto presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de esos comicios. La oposición denunció un fraude mientras gran parte de la comunidad internacional desconoció su victoria.

Barbara Cesar Siero, de 51 años, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diciembre de 2014 a febrero de 2024, aseguró a AFP que dos de sus hermanos y su cuñada militares fueron detenidos en diciembre de 2023 con el objetivo de obligarla a firmar el documento que inhabilitó a Machado.

"Esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO", dijo Vente Venezuela en un comunicado, y dijo que esa medida fue "ilegal desde su origen" porque fue ratificada mediante presiones a la magistrada.

"Detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona" revela "hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente" a sus opositores, indicó el partido de Machado.

Maduro fue capturado por el ejército estadounidense en enero durante una operación justificada en parte por su cuestionada reelección.