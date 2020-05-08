Venezuela imputa por 'terrorismo' a dos estadounidenses detenidos en frustrada 'invasión'

Dos militares retirados estadounidenses detenidos en Venezuela por una fallida "invasión" por mar al país petrolero fueron imputados por "terrorismo", informó este viernes el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, enfrentan cargos por "terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación [para delinquir]", dijo Saab en una alocución televisada. El delito de terrorismo, según la ley venezolana, es castigado con penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

El fiscal, de línea oficialista, adelantó que pidió una orden de captura internacional contra otro militar retirado estadounidense, el exboina verda Jordan Goudreau, fundador de la empresa privada de seguridad y defensa Silvercorp USA, vinculada con el caso por el gobierno de Nicolás Maduro.

Saab no anunció cargos contra el líder parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, aunque el pasado lunes lo acusó de haber firmado un contrato con Silvercorp para ejecutar la incursión, lo que el dirigente niega.

Denman y Berry fueron aprehendidos por una "invasión" que el gobierno venezolano dijo haber frustrado el 3 y el 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao, en el norte de Venezuela, que ha dejado 31 detenidos, 29 de ellos venezolanos, "entre mercenarios y equipos de apoyo", detalló Saab.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el pasado miércoles que la administración de Donald Trump hará todo lo posible para repatriar a los dos estadounidenses arrestados.

Los venezolanos capturados fueron imputados, entre otros delitos, por "conspiración con gobierno extranjero" -específicamente Estados Unidos y Colombia-, "terrorismo" y "traición a la patria", agregó el funcionario.

Saab anunció que solicitó también órdenes de captura contra los venezolanos Juan José Rendón -asesor de Guaidó- y Sergio Vergara, residenciados en Estados Unidos.

Rendón reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela. Desvinculó del acuerdo a Guaidó.

Este viernes, Trump volvió a negar que Washington tenga que ver con lo ocurrido. Maduro le tildó de "jefe directo de la operación".

Según Saab, las autoridades han realizado allanamientos en cinco de las 24 regiones del país -Distrito Capital y 23 estados- buscando implicados.