‘Un viacrucis’: Familiares de presos políticos en Venezuela piden mediación del Vaticano

Oenegés estiman que quedan entre 500 y 700 personas encarceladas por razones políticas en Venezuela.

Vestidas con túnicas negras y blancas madres de presos políticos marcharon el viernes en Caracas hasta la sede de la nunciatura para pedirle al Vaticano que interceda por una amnistía para sus familiares.

Venezuela promulgó una histórica ley de amnistía el 19 de febrero por iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo presión de Washington. No es automática, exige solicitarla ante tribunales.

Rodríguez asumió funciones tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Desde entonces, unos 700 presos políticos han sido excarcelados.

"Somos madres como María, al pie del dolor, esperando justicia", "El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela", rezaban las pancartas que un puñado de madres llevaron en la manifestación.

"Queremos pedirle su mediación" al Vaticano, dijo a periodistas Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, un antiguo aliado del Hugo Chávez muerto en prisión en 2021. Su hermano Josnars está en la cárcel.

"Aunque muchas familias se han reencontrado, el dolor no ha terminado para la mayoría", dijo. "No solamente tenemos presos políticos, sino que persisten las condiciones de horror para ellos y para nosotros", declaró y solicitó hablar con representantes de la nunciatura.

Otro grupo de familiares se vistió con conjuntos deportivos amarillo y celeste para imitar el uniforme de los presos. También cubrieron sus rostros con capuchas semejantes a las que usaban durante sus visitas en prisión.

Diego Casanova, de la ONG Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), describió la protesta del viernes como "una procesión silenciosa que escenifica el dolor y el sufrimiento de las madres venezolanas que hoy esperan a sus seres queridos".

Marilú Novoa, madre de Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, un agente del servicio de inteligencia Sebin preso desde enero de 2025, describió la situación que viven como un "viacrucis".

"El viacrucis habla del sufrimiento que llevó Jesús por sus hijos, por todos nosotros Jesús murió, así estamos nosotros luchando", afirmó, con un afiche con el rostro de su hijo en las manos.

Activistas de derechos humanos califican la ley de amnistía como un instrumento excluyente que se aplica con discrecionalidad y no garantiza la reparación de las víctimas. El más reciente balance oficial da cuenta de 8.146 amnistiados.

Oenegés estiman que quedan entre 500 y 700 personas encarceladas por razones políticas en Venezuela.