Washington no obstruye el regreso de Machado a Venezuela, dice diplomático de EEUU

El presidente Trump, al ser preguntado recientemente por periodistas, aseguró sin embargo que no se oponía al regreso de Machado.

Estados Unidos no obstruye el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, pero deben reunirse las condiciones adecuadas, declaró este miércoles el responsable diplomático para América del Sur, Luis Mendez.

"No vamos a obstruir a María Corina Machado para que vuelva", declaró Mendez en una audiencia ante un subcomité sobre América Latina de la Cámara de Representantes.

"Ahora bien, creo que queda cierto trabajo pendiente en el contexto de Venezuela, para que cuando regrese no sea detenida", admitió el diplomático.

Mendez aludió a la legislación vigente en Venezuela que impide regresar a Machado, que salió clandestinamente del país en diciembre pasado para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, con ayuda estadounidense.

Tras los devastadores sismos del 24 de junio, Machado ha intentado al menos en dos ocasiones regresar al país, pero las presiones diplomáticas se lo han impedido, tanto de Caracas como del propio gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Estado llegó a señalar públicamente que, en plenas operaciones de rescate de sobrevivientes, no era el momento de plantear temas políticos "sensibles".

El presidente Trump, al ser preguntado recientemente por periodistas, aseguró sin embargo que no se oponía al regreso de Machado, tras recordar que la política le regaló su premio Nobel.

Al ser consultado sobre si el gobierno estadounidense ha presionado a la presidenta Delcy Rodríguez para que Machado pueda volver, Mendez indicó: "sí, se lo dejamos muy claro a las autoridades interinas".

"Necesitamos tener elecciones en Venezuela", añadió Mendez, a preguntas de una representante republicana sobre qué otras condiciones son necesarias para la transición.

El gobierno interino de Rodríguez, en el poder desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero, anunció el martes que tiene previsto un plan de trabajo con miembros de la oposición a partir de agosto.