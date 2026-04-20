Xi Jinping dice al príncipe saudita que 'debe mantenerse' el tráfico en Ormuz

Durante la conversación, Xi también manifestó que China "aboga por un alto el fuego inmediato y total".

Pekín, China/El presidente chino, Xi Jinping, dijo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, en una conversación telefónica el lunes que "debe mantenerse el tráfico normal" a través del estratégico estrecho de Ormuz, informó un medio estatal.

Xi también subrayó durante la conversación que China "aboga por un alto el fuego inmediato y total", según la cadena estatal CCTV.

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