XVI Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana se realiza en Canarias

Canarias/Canarias, en España, se convierte en epicentro de las televisiones de cuatro continentes con la XVI Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) un evento que, por primera vez en sus 19 años, sale del continente americano 📺🌎

El pasado martes 11 de junio, tuvo lugar la rueda de prensa de una cita internacional que se prolongará hasta el viernes 14 de junio en Las Palmas de Gran Canaria

En la inauguración, que se ha celebrado este jueves en el Hotel Santa Catalina, intervinieron la administradora general de Radio Televisión Canaria, María Méndez, el presidente de la Alianza, Juan Carlos Isaza, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Tras la inauguración de la Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, prosiguió con la celebración de la primera mesa redonda sobre el futuro del periodismo televisivo.

Moderada por Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión, han participado diferentes directores de televisiones latinoamericanas que forman parte de la AIL: Marta Rodríguez, directora de noticias de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión (Perú); Claudio Villavicencio, director de noticias de Canal 13 (Chile); Ricardo Ravanelli, director noticias de Artear (Argentina); y Lizette Arango, vicepresidenta de Noticias Caracol Televisión (Colombia).

El desafío de conseguir la inmediatez en las noticias y una información contrastada al mismo tiempo que se compite con otros nuevos formatos como las redes sociales, que atraen a la audiencia por su velocidad, fueron algunas de las ideas en las que coincidieron todos los participantes.

Otra observación que fue remarcada durante la mesa debate fue la falta de centralidad. Cada uno de los representantes de las cuatro televisiones, desde las distintas realidades que viven sus países, coincidieron en la pérdida de centralidad, ya que hoy la televisión se encuentra fragmentada por las redes sociales.

Según los participantes, se ha desvirtuado el periodismo, ya que antes lo importante en el periodismo eran los hechos y sin embargo hoy se construye una noticia en función de una opinión. Una preocupación común sobre la que reflexionaron a modo de autocrítica.

También se puso sobre la mesa la falta de credibilidad de la audiencia hacia la televisión. “Una batalla eterna en la que tenemos que trabajar poniéndonos al servicio de la gente, dejarles expresar sus opiniones, ofrecer la información que necesitan”, argumentó Marta Rodríguez, directora de noticias de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión (Perú).

Rodríguez también habló sobre una agenda de trabajo con temas que son importantes para la población y dar “contexto” más allá de la noticia tradicional. “Por ejemplo, enriquecer una noticia sobre cómo afecta la guerra de Ucrania al mundo. En una noticia de un minuto y medio, ofrecemos un contexto sobre un hecho para que los hogares tengan una información ampliada", explicó.

Sobre esta “crisis de credibilidad” también se pronunció Lizette Arango, vicepresidenta de Noticias Caracol Televisión (Colombia). “Debido a la situación de los gobiernos de muchos de nuestros países, no hay día que no se ataque a un medio y eso genera situaciones negativas hacia la prensa». Es por ello que “debemos volver a traer esa credibilidad que hemos perdido con mayor investigación en las noticias, pensar en una nueva agenda de trabajo, ofrecer informaciones positivas y no estar siempre pendientes de lo que dicen los políticos”.

Además, habló sobre la notable existencia del «periodismo militante» en su país, Colombia, que está barriendo el concepto del «periodismo transparente».

En cuanto a las redes sociales, en opinión de Claudio Villavicencio, director de Noticias de Canal 13(Chile), “en el futuro de la televisión tiene un rol fundamental la credibilidad, el concepto que nos diferencia de las redes sociales». Según el representante de la televisión chilena, el periodismo profesional tiene un papel crucial “de contrastar la información que circula por las redes, tenemos responsabilidades legales y debemos marcar esa distancia”.

No obstante, la televisión argentina apuesta por adaptarse a las redes sociales y a la convivencia entre ambas. “Nuestro propio presidente del Gobierno se informa a través de las redes sociales, así lo afirma él, no lee los periódicos. Solo podemos adaptarnos a la nueva situación”, expuso Ricardo Ravanelli, director noticias de ARTEAR (Argentina).

Para ello, señaló que la televisión argentina se enfoca en la “validación” de las noticias y en dar contexto a las mismas una acción que comparte con la televisión peruana. “Para el contenido de noticias online, estamos generando una segunda ventana adicional con un contexto sobre esa información a través de la inteligencia artificial".

Conclusiones

Tras dar paso a una batería de preguntas realizadas por los asistentes, Manuel Campo Vidal cerró la jornada con la aportación de algunas conclusiones puestas en común por los cuatro participantes en torno al futuro del medio.

El moderador del debate y presidente emérito de la Academia de Televisión recalcó la necesidad de estas televisiones de salir de la agenda política, impulsar el talento, además de seguir trabajando en la credibilidad y en dar contexto como dos de los pilares fundamentales de la televisión.

Otro objetivo en común que subrayó Campo Vidal fue el de explorar los formatos de las redes sociales para producir productos similares, sin perder de vista la materia prima y bases de la televisión.