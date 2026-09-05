Zelenski denuncia ataques rusos a aeropuertos de Kiev antes de la visita de emisarios de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes el envío de sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev este fin de semana, con una propuesta para poner fin al conflicto de Ucrania, que dura ya más de cuatro años.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este sábado unos ataques rusos nocturnos a los dos aeropuertos de Kiev, donde se espera próximamente la visita de los dos representantes de Donald Trump para hablar sobre cómo poner fin a la guerra.

"Está claro que estos ataques rusos a los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y los preparativos de cara a que la parte estadounidense pueda viajar a Ucrania por vía aérea, o aterrizar en los aeropuertos de Kiev o de Borispil", indicó Zelenski.

El mandatario añadió que por el lado de Ucrania no habría "ninguna amenaza a la diplomacia".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes el envío de sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev este fin de semana, con una propuesta para poner fin al conflicto de Ucrania, que dura ya más de cuatro años.

Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo.

El medio estadounidense Axios informó que se reunirían primero con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con Zelenski, el domingo en Kiev.

El Kremlin no quiso hacer comentarios.