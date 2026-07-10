Zelenski dice que quedan por finiquitar ‘aspectos técnicos’ para fabricar misiles Patriot

Zelenski dijo este jueves que trabajará para comenzar "lo antes posible" la producción en su país, aunque este proceso puede durar varios años.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que todavía quedan por ultimar aspectos técnicos con Estados Unidos para que la producción de misiles Patriot pueda comenzar en Ucrania, después de que Donald Trump diera su visto bueno.

Trump dijo a Zelenski el miércoles al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía que le otorgará el derecho a fabricar misiles Patriot, que Ucrania necesita para interceptar bombardeos rusos.

"Estados Unidos reconoció a Ucrania como un país que está listo para hacerlo. Y ahora, tras nuestro acuerdo con el presidente, nuestros equipos (...) deben ponerse de acuerdo en todos los aspectos técnicos pendientes", declaró Zelenski, en respuesta a una pregunta sobre estos misiles.

El presidente estadounidense no precisó cuáles son las condiciones de este permiso ni la duración de esta licencia.

Zelenski dijo este jueves que trabajará para comenzar "lo antes posible" la producción en su país, aunque este proceso puede durar varios años y no necesariamente responder a las necesidades inmediatas de Ucrania.

Según el centro de estudios estadounidense FPRI, se requieren 24 meses para fabricar un misil de este tipo y 30 meses para fabricar el motor.