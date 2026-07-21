Zelenski reemplaza al jefe de las fuerzas armadas de Ucrania

Su destitución se produce después de varios días de manifestaciones en apoyo al ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, destituido el 14 de julio.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el martes que destituyó a Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército de Ucrania, y lo sustituye por el popular comandante de las fuerzas conjuntas, Mijaílo Drapati, en medio del descontento tras la salida del ministro de Defensa.

"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mijaílo Drapati... Estoy agradecido a Oleksandr Sirski y a cada uno de nuestros combatientes por las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente", dijo Zelenski en una publicación en Telegram.

Oleksandr Sirsky, de 60 años, ocupaba este cargo desde 2024. Dirigió la defensa de Kiev al comienzo de la invasión rusa en 2022.

Su destitución se produce después de varios días de manifestaciones en apoyo al ministro de Defensa Mijailo Fédorov, destituido el 14 de julio.

Este último acusó a Sirsky de haberlo empujado a la salida y de haber obstaculizado su intento de reforma del ejército.

Nacido en Rusia y formado en Moscú, Oleksandr Sirsky nunca logró desprenderse de su reputación de general con mentalidad soviética: sus detractores le reprochan que prestara poca atención a las pérdidas humanas, lo que le ha valido el apodo de "carnicero".