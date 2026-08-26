Zelenski visita a las tropas en el frente del sureste de Ucrania

El presidente también se reunió con comandantes para abordar temas como el suministro de drones y artillería, así como "cuestiones relacionadas con las ausencias sin permiso, además de la capacitación y la motivación" de los efectivos.

Kiev, Ucrania/El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó este miércoles que visitó a las tropas en la línea del frente en el sureste del país, donde Kiev asegura haber logrado avances contra las fuerzas rusas.

Durante la visita, Zelenski entregó medallas a los soldados.

Ucrania informó a principios de este mes que arrebató a Rusia 26 aldeas en un área que abarca tres regiones del este y del sur. La AFP no pudo verificar de forma independiente esta afirmación.

"Hoy, junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijaílo Drapati, estamos trabajando en la línea del frente en el sector de Oleksandrivsk", dijo Zelenski en las redes sociales.

El presidente también se reunió con comandantes para abordar temas como el suministro de drones y artillería, así como "cuestiones relacionadas con las ausencias sin permiso, además de la capacitación y la motivación" de los efectivos.

Tras cuatro años y medio de una guerra agotadora contra Rusia, el ejército ucraniano, con menos efectivos y menos armamento, enfrenta deserciones masivas y problemas de reclutamiento.

Ucrania logró estabilizar el frente este año mediante el despliegue masivo de drones, lo que prácticamente imposibilita los movimientos rápidos de tropas.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y áreas del este en la región del Donbás, que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de que las fuerzas rusas invadieran la exrepública soviética, en febrero de 2022.

La mayor parte de los avances rusos se produjeron en las primeras semanas de la invasión, y las conquistas territoriales posteriores se lograron a costa de un gran número de muertos.