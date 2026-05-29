Solo el 18% de las mujeres participa activamente en ciencia y tecnología, pese a ser mayoría entre los graduados

La cifra fue presentada durante la conferencia “Mujeres en la investigación y la ciencia”, realizada en el marco del primer aniversario del Instituto de la Mujer de la Universidad Especializada de las Américas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque las mujeres representan el 65% de las personas graduadas en Panamá y cerca del 60% obtiene títulos en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, apenas un 18% logra incorporarse efectivamente a estos sectores, reveló la especialista en género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nelva Araúz Reyes.

La cifra fue presentada durante la conferencia “Mujeres en la investigación y la ciencia”, realizada en el marco del primer aniversario del Instituto de la Mujer de la Universidad Especializada de las Américas (Universidad Especializada de las Américas).

Araúz explicó que, aunque las mujeres son mayoría en las aulas universitarias, su participación disminuye significativamente al momento de ingresar y desarrollarse en carreras de investigación científica. Según indicó, solo cuatro de cada diez profesionales graduadas en estas disciplinas logran ejercer en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La especialista también advirtió que una parte importante de ese reducido 18% corresponde a mujeres que no tienen hijos y que han dedicado gran parte de su vida al desarrollo profesional, sacrificando en muchos casos la posibilidad de formar una familia.

Durante la actividad, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, señaló que las universidades deben ir más allá de las buenas intenciones y trabajar para eliminar los estereotipos de género que aún persisten en los espacios académicos.

"Se requiere desmantelar currículos ocultos que perpetúan esos estereotipos en los entornos universitarios", afirmó la académica al reafirmar el compromiso institucional con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer de Udelas, Carmen Gerald, destacó que el primer aniversario del organismo representa un esfuerzo colectivo para fortalecer iniciativas orientadas al respeto, la equidad y el desarrollo integral de las mujeres.

Las participantes coincidieron en que aún persisten fuertes sesgos de género que limitan el acceso y liderazgo femenino en la investigación científica, por lo que hicieron un llamado a promover políticas y acciones que garanticen una participación más equitativa de las mujeres en estos sectores estratégicos para el desarrollo del país.