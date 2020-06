¿No hizo uso del vale digital? autoridades de la AIG explican lo que sucede

Quienes en tres meses no hayan consumido el saldo acreditado al vale digital, se le suspenderán las siguientes recargas y serán inhabilitados del sistema del beneficio social, pues la acción se entenderá como una renuncia tácita a la ayuda social.

Así lo explicó a TVN Noticias la Autoridad Innovación Gubernamental (AIG). Esto, está establecido en la Resolución N 001 de 26 de mayo de 2020, que reglamenta el funcionamiento y los parámetros de asignación y distribución de los apoyos solidarios entregados a través del Plan Panamá Solidario, debido a la pandemia de COVID-19 en el país.

La entidad aseguró que el 95% de los beneficiados está haciendo uso efectivo del vale, pero a pesar de que hay una gran porcentaje de la población sin devengar ingresos por la suspensión de sus contratos, hay otro 5% que no ha utilizado el saldo de los mismos, entre el periodo comprendido de las dos recargas que se han hecho directo a cada una de las cédulas de los habilitados en el sistema.

"En el caso de que el beneficiario no utilice su capacidad de consumo en el periodo entre una asignación y otra, no se le acumulará dicha asignación de consumo. En aquellos casos en donde las capacidades de consumo no sean utilizadas en 3 meses, se entenderá como renuncia tácita del beneficio, a esta modalidad de ayuda solidaria, por lo cual se le suspenderá la asignación en la plataforma y los saldos revertirán a los fondos del Tesoro Nacional".

Sin embargo, para reactivar este apoyo el beneficiario deberá comprobar las razones de la necesidad del mismo.

La primera emisión del vale digital se hizo entre el 30 de abril y el 1 de mayo, en tanto, la recarga a quienes recibieron la transferencia de $80, se hizo el pasado 2 de junio.

A la fecha han sido beneficiados 621,792 personas con el bono digital, que pueden hacer efectivo en la compra de alimentos y medicinas con el uso de su cédula de identidad personal, en los principales supermercados de todo el país.