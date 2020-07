Abogado de los hermanos Martinelli Linares pide a Panamá que intervenga ante Guatemala

Dentro de los argumentos presentados por Camacho González están que Guatemala dejó entrar a los hermanos Martinelli Linares por su condición de diplomáticos, ya que ese país tiene sus fronteras cerradas por el coronavirus.

“ Pedimos se solicite a la República de Guatemala, el respeto a la calidad de Diplomáticos de los ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento Centroamericano Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, que fue la condición que se consideró para su ingreso a su territorio y que se desprende de las Identificaciones Diplomáticas número 0556 y 0557 de 25 de julio de 2019, expedidas por el Parlamento Centroamericano, que fueron puestas de presente a las unidades de la Policía Nacional Civil al momento de su privación de libertad el lunes 6 de julio de 2020”, destaca la misiva.

Lea la carta completa aquí.

También pidió la inmediata liberación y que Panamá pida el retorno de ambos a territorio nacional.

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) informó el martes 28 de julio que no juramentará a los Martinelli Linares, tomando en cuenta la decisión adoptada por la bancada panameña de este organismo regional. No obstante, el abogado insiste en que Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares están amparados y que no podían ser detenidos en Guatemala, porque son diplomáticos.

Además, en el escrito enviado este 29 de julio a la Cancillería de Panamá, también solicita la devolución de las pertenencias que les quitaron cuando fueron arrestados en Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá no se ha pronunciado sobre la misiva.

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014) están en la mira de la justicia norteamericana y que le pide su extradición a Guatemala por haber supuestamente cometido el delito de conspiración para lavar dinero dentro de la investigación por el caso Odebrecht.

La pena de prisión que podrían enfrentar los hermanos Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, en Estados Unidos, podría ser de 20 años de prisión.