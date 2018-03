Diputados en la mira por amparos, Contralor defiende auditorías

Los diputados que presentaron amparos de garantía constitucionales contra las auditorías hechas por la Contraloría son Yanibel Ábrego, Mario Miller, Héctor Aparicio, Nelson Jackson, Miguel Fanovich, Salvador Real, Benicio Robinson y Crispiano Adames.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Abrego, dijo haber desistido de este recurso.

“Yo ya presenté el desistimiento de ese amparo. Porque el que no la debe, no la teme”, manifestó Ábrego.

El resto de los diputados mantiene la presentación del amparo de garantías. Otros se añaden a este grupo.

“Porque a pesar que en las auditorías sale que no hay lesión patrimonial, se dice que todos, tengan o no lesión, van a ser tratados con el mismo bisturí. Nosotros creemos que eso no es así”, se justificó el diputado Noriel Salerno, de Cambio Democrático.

El grupo de diputados que presentó amparos de garantía forma parte de los 39 reelectos en el 2014, y que también están incluidos en las auditorías de la Contraloría y que pudieran llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su investigación.

“A mi juicio, si no es la Contraloría, ¿quién entonces? A mi juicio la Contraloría sí tiene facultades”, enfatizó la diputada independiente, Ana Matilde Gómez.

Por su parte, el contralor de la República, Federico Humbert, defendió el trabajo de su institución.

“Nosotros sentimos que lo que presentamos tiene claros indicios que se manejaron mal los fondos. Me sorprende que se pidan amparos a unas auditorías tan bien hechas, pero al final del camino será la Corte quien decida. En lo que a nuestro equipo respecta, hemos actuado 100% amparados en lo que nos permite u obliga la Ley”, declaró Humbert.

El magistrado José Ayú Prado será el ponente en el recurso presentado por el diputado Aparicio; la magistrada Ángela Russo se encargará del resto.

Las 186 auditorías de las juntas comunales y municipios se presentaron en el Ministerio Público (MP) a finales del mes de febrero. Recientemente se ordenó la reapertura del proceso.