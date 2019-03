Televisores deben ser vendidos con adaptador para televisión digital obligatoriamente

La entidad reiteró que en los comercios deberán cumplir con las disposiciones establecidas, que señala que los televisores tienen que contar con el sintonizador incorporado que permita recibir y apreciar la señal digital.

Lo anterior está expuesto en las resoluciones AN 11944 RTV de 11 de diciembre de 2017, AN 12495 RTV de 28 de junio de 2018 y AN 12764 de 1 octubre de 2018.

De manera excepcional, se establece que los casos de los televisores con dimensiones iguales o menores a 43 pulgadas, que no cuenten con el sintonizador digital integrado, en los comercios se les deberá proporcionar gratuitamente a cada consumidor que adquieran los aparatos, un sintonizador externo con el formato DVB-T.

Se excluye de esa disposición la comercialización de aquellas pantallas de televisión con dimensión superior a las 43 pulgadas.

Para lograr cumplimiento de las normativas respectivas, la ASEP de manera conjunta con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco ha realizado inspecciones y reuniones con los comerciantes para orientar sobre las normativas vigentes.

Panamá cuenta con en transmisión digital con 21 contenidos (12 en Alta Definición y 10 en contenido de audios) que permite apreciar, de manera gratuita, una mejor calidad de imagen, mejor sonido y eliminación de imágenes con sombra o efecto “fantasma”, que proyecta una mayor nitidez.

Los concesionarios de canales digitales de televisión abierta en Panamá incluyen a la Autoridad del Canal de Panamá (Tu Canal TV), la Nueva Cadena Exitosa de Panamá, S.A. (Exitosa TV), Televisión Istmeña S.A. (Enlace), TV Móvil Panamá, S.A., Concesionaria Digital de Televisión y Comunicaciones, S.A. (Nex Sport).

La lista también incluye a Empresa Televisora Panameña, S.A. (Plus), Asamblea Nacional, Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), Corporación Medcom Panamá, S.A. (Rpc, Mall Tv y Telemetro), Televisora Nacional, S.A. (TVN y Tv Max), Telecomunicaciones Nacionales, S.A. (Tv Max), Visión Río Pisón, S.A. (Hosanna Visión), Fundación para la Educación en la Televisión (FETV), Concesionaria Digital de Televisión y Comunicaciones, S.A. (Nex Tv y +23) y TV Panamá, S.A.