Analizan el impacto del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles

Resalta que, a diferencia de otras cosas como el transporte público o la manera de operar de los restaurantes, en las cárceles no se pueden establecer las mismas restricciones, lo que complica un poco más la situación.

Panamá se encuentra en el nivel 84 de 206 países con una sobrepoblación del 122%, según el recuento que hace World Prison Brief. En Centroamérica el país se encuentra en la posición número 6, detalla.

Lo anterior quiere decir que las cárceles panameñas están hacinadas, pero eso no quiere decir que no hay obligación para mantener el nivel de vigilancia médica en las cárceles. “Es una obligación del Estado, no solo de establecer la forma en la que va a ocurrir la detención, sino la protección de la dignidad y de los derechos humanos”.

También mencionó el abuso que se comete de las detenciones preventivas a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA), sumado al desastroso manejo que le han dado las últimas tres administraciones al sistema penitenciario.

Otras reacciones

Sobre la realidad en las cárceles, donde se han dado casos de coronavirus, el doctor Javier Nieto, miembro de la Comisión de Seguimiento del COVID-19, dijo que al virus le encanta el hacinamiento y los sitios cerrados, situación a la que hay que prestarle atención y la autoridad sanitaria, a su juicio está poniendo lo mejor de su parte para mitigar hasta donde sea posible la propagación en estos centros penitenciarios.