Analizarán comportamiento de usuarios tras retomar horario regular del Metro de Panamá

Los usuarios del Metro de Panamá mostraron su complacencia ante la puesta en marcha, de manera regular del servicio comercial de este transporte público.

Sin embargo, indican que muchos no están cumpliendo con la implementación de las medidas de bioseguridad y que el número de personas utilizando este transporte ha incrementado.

Vea también: Metro de Panamá anuncia que retomará horario regular de funcionamiento a partir del lunes

Este comportamiento será analizado durante esta semana, así lo indicó, Liliana Aguirre, gerente de Operaciones del Metro de Panamá.

Recientemente se informó que el metro volvía a su horario anterior de lunes a Viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., domingos y feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Antes de la pandemia el metro movilizaba entre ambas líneas en días laborales un promedio de 350,000 usuarios, ahora retomando la normalidad, se moviliza unos 224,000 usuarios al día.

Aguirre explicó que es importante que los usuarios tengan presente que el servicio de transporte solo se brinda hasta las 11:00 p.m., dicho esto, el último tren sale de la Línea 1, desde la Estación de Albrook y San Isidro y de la Línea 2, desde la estación San Miguelito y Nuevo Tocumen.

Vea también: Conozca las medidas de bioseguridad al usar el Metro de Panamá

Con información de Jesús González