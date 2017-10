El proyecto entró a primer debate en la comisión de Salud de la Asamblea Nacional y pasó a una subcomisión de Trabajo.

Lo que se busca, es adaptar la ley al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para disminuir el inicio del consumo de cigarrillos en jóvenes y la prevalencia del uso de tabaco en todas sus diferentes formas.

“El aumento en el consumo ha disminuido en los adultos, pero está aumentando en los jóvenes. Queremos eliminar esta costumbre”, advirtió Aníbal Villareal, director del Instituto Oncológico Nacional.

La iniciativa legislativa también propone prohibir fumar cigarrillos en las terrazas y balcones, y han sugerido nuevas reglamentaciones para el empaquetado.

“A veces estamos en una terraza de un restaurante o discoteca y hay muchos fumadores alrededor. Los que no fumamos recibimos el humo que nos hace daño. El anteproyecto busca prohibir eso. También necesitamos tener un empaquetado sencillo, que no haga propaganda a la marca. No es muy atractivo, porque es dañino. El 80% del paquete va a tener información sobre el daño que hace el cigarrillo, ahora mismo es el 50%”, declaró el doctor Julio Santamaría, asesor del Ministerio de Salud (Minsa).

Otro punto nuevo en la propuesta de ley es el pago de una licencia en los lugares que expenden cigarrillos para disminuir la prevalencia, que está en un 6% en los adultos y un 12% en adolescentes.