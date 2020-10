Asamblea aprueba presupuesto del Estado por más de $24 mil millones

En tercer debate fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional (AN) el Proyecto de Ley 362, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020-2021 por un monto de $24,192.4 millones

Fueron 57 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, los que dieron la aprobación del proyecto en último debate.

El voto en contra fue otorgado por Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Gabriel Silva, este último quien cuestionó la postura de la mayoría de sus colegas en favor del presupuesto ahora aprobado. "Simplemente comenzamos a aprobar, y a probar, y no se piensa en las necesidades de las personas", dijo,

Silva había pedido que el presupuesto se rechazara, para que se tuvieran 2 meses, para trabajar un presupuesto decente, con base a metas y que le llegue a la ciudadanía... y hay tiempo para hacerlo. "Yo prefiero que ellos (el Ministerio de Economía y Finanzas trabajen un poco más y le llegue a la mano a los panameños, a que se pierda en las manos de algunos políticos y empresarios", refutó.

Contrario a la oposición sostenida de los independientes, diputados como los oficialistas Leandro Ávila y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrátidco (PRD), y Yanibel Ábrego y Alaín Cedeño, de la bancada de Cambio Democrático, consideraron que decirle no al presupuesto de 2021 sería igual a decirle “sí, al actual documento donde los viáticos no cambian, y no existe una reducción”.

Entre las propuestas de modificaciones al proyecto de Presupuesto, se planteó la reducción de gastos por viáticos y viajes, misma que fue rechazada por la mayoría del pleno.

Diputado Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) cuestionó el presupuesto general del Estado. "Simplemente comenzamos a aprobar, y a probar, y no se piensa en las necesidades de las personas. El presupuesto hay que rechazarlo", destacó. Detalles en https://t.co/WiHN0U12Xi#NoticiasTVNpic.twitter.com/QZ69VwKXKH — TVN Noticias (@tvnnoticias) October 28, 2020

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en compañía de su equipo técnico de trabajo respondieron las preguntas de los miembros de todas las bancadas que se reúnen en el hemiciclo legislativo sobre: reducción de viáticos, inversiones, funcionamiento, recortes a entidades, ingresos, deuda pública, proyecciones y reactivación económica para los próximos años.

El presupuesto del Estado para el año 2021 originalmente cifraba en $24,088.9 millones, pero luego de algunas reformulaciones presentadas por la Comisión de Presupuesto, el Ejecutivo hizo ajustes al adicionar $103.5 millones.

"Panamá es uno de los países más desiguales del mundo", dijo el diputado @EdisonBroce al cuestionar a Luis Ernesto Carles (@LE_CarlesR) sobre si leyó el proyecto al referirse de cuánto le toca a su circuito en proporción a lo que le corresponde a la ciudad capital. #NoticiasTVNpic.twitter.com/s3wo17dIRg — TVN Noticias (@tvnnoticias) October 28, 2020

Así las cosas el presupuesto se desglosa de la siguiente manera: $16,418.0 millones forman parte del renglón de funcionamiento y $7,774.4 en el programa de inversiones.

Para el año 2021, se destinan $3,968.9 millones para el pago de la deuda externa, lo que representa el 16.4% del total del presupuesto ajustado y los $7,744 destinados para la inversión física, equivale el 33%.

Desglose por entidades

Al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura se le asignó la suma de $207.7 millones para sus proyectos de inversión institucional, que incluyen proyectos tales como: construcción y rehabilitación de escuelas por $31.4 millones, fortalecimiento de tecnologías educativas por $48.7 millones.

Al Ifarhu se le estipuló $357.6 millones en becas de asistencia educativa y auxilio económico, más las inversiones por las cinco universidades oficiales destinada a la educación superior por la suma de B/. 63.3 millones.

Al Instituto Panameño de Deporte por $49.6 millones y a la SENACYT se le estableció $37.5 millones para los programas de Ciencia y Tecnología.

En el sector Salud, se destacan los proyectos propios de esa entidad, con un total de $187.0 millones, desglosados en: construcción y mejoras en las instalaciones de salud $34.3 millones, salud ambiental por $107.3 millones, equipamiento e instalaciones de salud por $18.6 millones y otros proyectos por $26.9 millones.

En tanto, la Caja del Seguro Social tiene un proyecto de inversión por $345.2 millones, desglosados en B/. 220.3 millones, en remodelación y construcción de instalaciones de salud y B/. 124 millones para la adquisición de maquinarias y equipo.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales registra asignación de inversiones por $194.3 millones, detallado en $129.9 millones en desarrollo de sistema de agua, $38.5 millones en sistema de alcantarilladlo y B/. 26.0 millones para inversiones complementaria.

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud tiene $27.7 millones, que incluyen proyecto de construcción y remodelación de instalaciones e investigación.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto para transferencia monetaria condicionada y otros programas por $256.2 millones, suma que incluye: el Programa para los adultos mayores 120 a los 65, sistema de protección social Red de Oportunidades, el programa Ángel Guardián y el programa de asistencia alimentaria Bonos Nutricionales.

Las entidades Senadis, Senniaf e Inamu tienen asignados $6.5 millones para sus proyectos de inversión.

En el presupuesto se destacan los proyectos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por la suma de $96.9 millones, que incluyen programa de mejoramiento de la productividad, desarrollo tecnológico, desarrollo Rural agropecuario, entre otros.