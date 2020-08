Asamblea aprueba en primer debate duplicar capital semilla que da Ampyme

A la espera de que pase a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, Arturo Arango quien es el subadministrador de Ampyme, destacó que la persona no recibirá el dinero, sino que Ampyme le comprará lo que ellos presupuestaron.

"Subimos mil dólares, porque sabemos que el problema de bioseguridad es importantísimo poderlo cubrir para seguir este momento del coronavirus y así poder hacer negocios seguros".

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, realizó una serie de cuestionamientos.

" Ya el Presidente ha anunciado varias acciones, esta no es más que una de ellas, todas las acciones que vayan a reactivar la economía, dinamizar la economía son sin duda alguna, positivas y no deben tener un matiz político, sin embargo, de qué me servirían a mí como aplicante de este fondo mis 36 horas o más de capacitación, si yo no entiendo cuál es el plan de reactivación económica", destacó el diputado independiente.

En el mes de junio de este 2020, se entregaron más de 72 mil dólares en capital semilla a 79 personas. Según la Ampyme estos fondos se entregan sin reembolso a emprendedores que pasen los filtros de la institución.

Con información de Nicanor Alvarado.