Aumentan las denuncias en Panamá por el ‘Ciberdelito’

Las denuncias por "Ciberdelito" han aumentado en Panamá en lo que va del año 2021, un hecho que documentan las últimas estadísticas dadas a conocer por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Por ello, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron el lanzamiento de la campaña "El Ciberdelito es Real", dirigida a crear conciencia en la ciudadanía sobre la incidencia, cada vez más alta, de delitos cometidos a través de medios tecnológicos.

Los delitos más comunes son: estafa, extorsión, hurto, robos, delitos contra la seguridad informática, entre otros.

De acuerdo al informe, el año pasado se presentaron 415 denuncias relacionadas a Ciberdelito en todo el año. Este año, solamente en el primer cuatrimestre se han presentado 794 denuncias.

El Capitán Wladimir González de la Dirección de Investigación Judicial señaló que estas estadísticas no van a disminuir hasta que la población tome conciencia de la situación y sigan las recomendaciones de seguridad que se están brindando para que eviten ser víctimas de las diferentes modalidades del Ciberdelito.

A la fecha no se ha logrado la detención de ningún grupo organizado, pero se han dado varias detenciones de personas que se dedican a cometer este tipo de conducta delictiva.

La mayor cantidad de denuncias son contra la seguridad informática, las estafas y las extorsiones.

La población que tiene mayor tendencia tienen de suministrar la información que estos delincuentes necesitan para llevar a cabo sus fechorías son los niños, los jóvenes y adultos mayores.

Entre las extorsiones más usadas están las de cibersecuestro que son las más denunciadas.

"También hemos tenido denuncias de sextorsiones pero debido a lo delicado del tema puedo suponer que algunas personas prefieren no denunciar. Nuestra recomendación es que presente la denuncia y no caiga en manos de estos extorsionadores ya que al realizar el pago de la extorsión no hay garantías de que no lo sigan extorsionando más adelante", señaló la fuente.

Recomendaciones

Se le pide a la población de que utilicen contraseñas fuertes en sus redes sociales y correos electrónicos, que estas contraseñas contengan combinaciones de números, letras (mayúsculas y minúsculas) y caracteres especiales principalmente el espacio en blanco que es uno de los caracteres especiales más difíciles de adivinar.

Otra sugerencia es qué activen la verificación de doble paso que prácticamente la ofrecen todas las redes sociales incluyendo el WhatsApp. También recomiendan desvincular los contactos telefónicos de sus cuentas de redes sociales, de esta manera si sus cuentas son hackeadas los ciberdelincuentes no podrán tener acceso a los números telefónicos de sus conocidos.

Otro tema a tener en cuenta es el no publicar todas las actividades diarias en redes sociales y mucho menos en tiempo real, no publicar información personal sensitiva como lo puede ser su número de teléfono.

En cuanto a los cibersecuestros, los organismos de seguridad señalan que en caso tal de recibir una llamada en donde le dicen que tienen a su hijo secuestrado lo importante es mantener la calma y tratar de localizar a la supuesta persona que está secuestrada.

"Es muy importante que las personas se comuniquen con las autoridades para que reciban la orientación adecuada para tratar estos casos. Si reciben un correo electrónico o una llamada solicitándole información personal no la dé, ningún banco va a pedirle ni su contraseña ni número pin de sus cuentas bancarias. Y lo más primordial hay que utilizar nuestro sentido común. Es importante recordar que muchas de las modalidades de ciberdelitos que existen para poder llevarse a cabo necesitan información que es proporcionada por la víctima", puntualiza la fuente.