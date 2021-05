Investigan muerte de una persona en restaurante de San Felipe sin permiso de ocupación

Por Meredith Serracín (Periodista)



El pasado domingo se registró este lamentable hecho donde perdió la vida un joven en un restaurante que no cumplía con los permisos de ocupación en San Felipe, según señala el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El coronel Abdiel Solís, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, señaló que lugar donde ocurrió el accidente, no contaba con permiso de operación.

"El edificio completo, no se le ha dado nunca el permiso de ocupación, es más las inspecciones que se hicieron en el momento y revisión de plano, fueron multados con diez mil dólares, los dueños del edificio pagaron la multa esta pero no subsanaron y entonces no se les dio el permiso de ocupación y el restaurante tampoco cumplía así es que tampoco se le dio permiso de ocupación y se le dio una multa, el restaurante nunca se notificó, así es que nosotros jamás le dimos un permiso de ocupación, ni al edificio, ni al restaurante", destacó Solís.

El día del incidente, nunca se realizó una llamada a los bomberos, así lo señaló Abdiel Solís: "Los bomberos nunca fuimos notificados de que había un accidente, de que había ocurrido algo con la loza, con la escalera o con lo que haya ocurrido, nunca hubo una llamada, nosotros nos enteramos por las prensa por las noticias, inmediatamente revisamos lo que teníamos que revisar".

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios se acercó al lugar para realizar algunas diligencias, iniciando así una investigación por este lamentable hecho.

Reacción del Ministerio de Cultura

Sobre este caso, el Ministerio de Cultura ha señalado que la sociedad propietaria del inmueble, Casa Lola S. A. ha pagado a través de cheque de gerencia la suma de 150 mil balboas impuesta a este proyecto en noviembre de 2015, en concepto de multa por construcción sin permiso.

“Tras inspecciones sucesivas y un proceso administrativo sancionatorio producto de las irregularidades en la construcción se impuso una multa de 100 mil balboas en el 2019, la cual es adeudada por la empresa”, indicó el Ministerio de Cultura.

En cuanto a la construcción de ese proyecto, no consta en los archivos de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, permiso de ocupación correspondiente, emitido por el Municipio de Panamá, con la cual no podemos dar fe de terminación formal de obras.

Además del proceso administrativo seguido a la empresa propietaria de la finca sobre la que se construyó el Proyecto Casa Lola, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, solicitó a las autoridades municipales la cancelación del aviso de operación de los comercios que operan en el edificio denominado Casa Lola.

Las acciones legales implementadas corresponden al proceso administrativo sancionatorio que a ese proyecto se le ha seguido, con las distintas solicitudes planteadas a las autoridades municipales, desde marzo de 2019, para la cancelación de los avisos de operación de los comercios allí existentes.

El estatus del proceso administrativo sancionatorio del Proyecto de Casa Lola, es de ejecución de multa, una vez agotada la vía gubernativa, proceso que se llevó desde junio de 2019 a 26 de febrero de 2020. Por restricciones sanitarias y las cuarentenas propias del estado de emergencia nacional de la pandemia del Covid 19, los procesos administrativos quedaron suspendidos por varios meses.

Actualmente la multa se encuentra en trámite de ejecución, informó el Ministerio de Cultura, que agregó que se encuentran pendiente los cumplimientos solicitados en la resolución que impone la sanción, en cuanto a retirar elementos no aprobados y cumplir con los planos aprobados.