Autoridades tras la pista de hombre que abusó sexualmente de sus hijastras

"Él se me acercó y me comenzó a sobar, comenzó a manosearme… Le dije que no quería que me tocara", dijo una de las menores.

Es la historia de dos adolescentes que residen en Las Mañanitas. Una tiene 12 años y la otra 14. Acusan a su padrastro de abusar sexualmente de ellas durante varios años. El hecho mantiene consternada a toda la comunidad que las vio crecer. Este es el testimonio de la hermana mayor.

"Cuando el comenzó a acercarse a mí, me comenzó a sobar y besar el cuerpo, le dije que no. (…) Luego regresó, me quitó el suéter y me dijo que eso era algo normal entre un hombre y una mujer”, contó a TVN Noticias. "Las amenazas de él eran que iba a matar a mi mamá, que me iba a quitar a mi hermanita y que nos iba a echar de la casa", agregó.

El acusado fue puesto a órdenes de las autoridades policiales, pero luego fue dejado en libertad.

Por haberlo denunciado, ahora esta familia -a la que protegeremos su identidad- temen por sus vidas. Compartieron su testimonio con TVN Noticias porque ya no aguantan más. Tanto la madre como sus hijas adolescentes han sido amenazadas por el presunto agresor.

"Durante el proceso, se da el caso de que la otra niña habla también que él había abusado de ella. Aquí a la casa vinieron los hijos de él, lanzaron una serie de amenazas, hicieron un escándalo", comentó la madre.

"También le dijeron a mi hermana (madre de las chicas) de que él la iba a matar. Tienen mucho pánico. Mi hermana no duerme, no come. (...) Estoy luchando con ellas y me da mucha rabia, mucha impotencia", manifestó el tío.

El 16 de agosto el Fiscal de la Sección de Decisión y Litigación Temprana del Área Metropolitana solicitó nuevamente la conducción y aprehensión del supuesto responsable del delito.

Hay notas que fueron enviadas a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y a la Policía Nacional, pero a la fecha no hay pistas de dónde puede estar ubicado.

Lo peor fue la noche de este viernes, la menor de 12 años desapareció. Su madre piensa que fue su expareja el que se la llevó.

Un gran porcentaje de los casos de abuso sexual contra menores de edad son cometidos por familiares o personas muy cercanas a las víctimas, según revelan las investigaciones oficiales.

"Marcan como víctimas mayormente vulnerables a los delitos sexuales entre 10, 11, 14 años", explicó Maruquel Castroverde, Fiscal Superior de Juicio, a TVN Noticias.

A la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (Senniaf) llegan entre 5 a 6 casos de este tipo por semana. Las víctimas son referidas para ayuda psicológica y así poder afrontar la tragedia.

La niña de 12 años fue encontrada este martes pasadas las 9 de la noche y fue hospitalizada por un grado severo de deshidratación. Hay indicios de que pudo haber sido llevada a la fuerza por su padrastro, que mantiene vigente una orden de detención.

Se conoció que las autoridades policiales lo siguen buscando.